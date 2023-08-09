Жена пропавшего после взрыва в Сергиевом Посаде считает, что муж звонил ей из-под завалов
Один из пропавших без вести в Сергиевом Посаде пытался дозвониться жене через полтора часа после взрыва. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий — с проходной завода, на котором сегодня взорвался склад пиротехники.
Супруга пропавшего пропустила его звонок, а теперь телефон 62-летнего мужчины не отвечает. Она предполагает, что муж пытался связаться с ней из-под руин.
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Напомним, что предварительной причиной взрыва назвали нарушение технологического процесса. Склад принадлежит компании "Пиро-Росс", признанной банкротом ещё в марте. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась. Лайф публиковал список пострадавших и видео с моментом взрыва, снятым на камеру видеорегистратора. По последним данным, за медицинской помощью обратились более 50 человек. К сожалению, известно о первой жертве: 45-летняя женщина скончалась в реанимации с ожогами 100% поверхности тела. На текущий момент экстренные службы ищут под завалами трёх человек.
ТАСС / МЧС России