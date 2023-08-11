В Госдуме призвали всерьёз задуматься о сокращении рабочей недели россиян

В России необходимо сократить продолжительность рабочей недели с 40 до 36 часов, заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, это практикуется во многих развитых государствах и РФ должна быть прогрессивной в данном плане. К тому же такая концепция отвечает возможностям рынка труда в стране.

"Пора говорить всерьёз о сокращении рабочей недели для всех категорий работающих... Сейчас с учётом цифровизации и развития программного обеспечения эффективность труда во много раз выросла, а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад", — сказала она в беседе с "Лентой.ру".