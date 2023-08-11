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Регион
Опубликовано 11 августа 2023, 08:52
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В Госдуме призвали всерьёз задуматься о сокращении рабочей недели россиян

Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов

В России необходимо сократить продолжительность рабочей недели с 40 до 36 часов, заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, это практикуется во многих развитых государствах и РФ должна быть прогрессивной в данном плане. К тому же такая концепция отвечает возможностям рынка труда в стране.

"Пора говорить всерьёз о сокращении рабочей недели для всех категорий работающих... Сейчас с учётом цифровизации и развития программного обеспечения эффективность труда во много раз выросла, а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад", — сказала она в беседе с "Лентой.ру".

Бессараб подчеркнула, что сотрудники выгорают на работе. Форму реализации этой концепции руководство может определить совместно с профсоюзными организациями, а затем закрепить договорённости в локальных нормативных актах компаний. Депутат предложила сделать сокращённой пятницу. Или же это может коснуться всех дней. Для наиболее эффективных решений в данном вопросе правительству стоит рассмотреть вариант двухлетнего добровольного эксперимента. В обмен на участие в нём работодателям предложат преференции, например получение госзаказов или участие в программах по субсидированию.

Стало известно, как россияне отнеслись к идее сократить рабочую неделю
Стало известно, как россияне отнеслись к идее сократить рабочую неделю

Напомним, что Светлана Бессараб не первый раз выступает с такой инициативой. Ещё в марте 2023 года в Федерации независимых профсоюзов выразили готовность поддержать идею о сокращении рабочей недели, но только при условии, что заработная плата будет сохранена на прежнем уровне. А после появились предложения ввести в РФ шестидневку. В ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" считают, что это позволит поднять и укрепить российскую экономику перед санкционным вызовом. Бессараб же в ответ заявила, что это навредит бизнесу РФ. Подобного мнения придерживается и её коллега Никита Чаплин, который назвал предложение ассоциации бессмысленным. Также не поддержал инициативу и глава РСПП Александр Шохин.

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Freepik / drobotdean

Евгения Колесникова
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