В Госдуме призвали всерьёз задуматься о сокращении рабочей недели россиян
Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов
В России необходимо сократить продолжительность рабочей недели с 40 до 36 часов, заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, это практикуется во многих развитых государствах и РФ должна быть прогрессивной в данном плане. К тому же такая концепция отвечает возможностям рынка труда в стране.
"Пора говорить всерьёз о сокращении рабочей недели для всех категорий работающих... Сейчас с учётом цифровизации и развития программного обеспечения эффективность труда во много раз выросла, а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад", — сказала она в беседе с "Лентой.ру".
Бессараб подчеркнула, что сотрудники выгорают на работе. Форму реализации этой концепции руководство может определить совместно с профсоюзными организациями, а затем закрепить договорённости в локальных нормативных актах компаний. Депутат предложила сделать сокращённой пятницу. Или же это может коснуться всех дней. Для наиболее эффективных решений в данном вопросе правительству стоит рассмотреть вариант двухлетнего добровольного эксперимента. В обмен на участие в нём работодателям предложат преференции, например получение госзаказов или участие в программах по субсидированию.
Напомним, что Светлана Бессараб не первый раз выступает с такой инициативой. Ещё в марте 2023 года в Федерации независимых профсоюзов выразили готовность поддержать идею о сокращении рабочей недели, но только при условии, что заработная плата будет сохранена на прежнем уровне. А после появились предложения ввести в РФ шестидневку. В ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" считают, что это позволит поднять и укрепить российскую экономику перед санкционным вызовом. Бессараб же в ответ заявила, что это навредит бизнесу РФ. Подобного мнения придерживается и её коллега Никита Чаплин, который назвал предложение ассоциации бессмысленным. Также не поддержал инициативу и глава РСПП Александр Шохин.
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