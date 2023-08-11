В Подмосковье начали искать паникёра, распускавшего слухи об атаке на Сергиев Посад

Полицейские разыскивают мужчину, который распускал слухи об атаке украинских беспилотников на Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде, где 9 августа прогремел взрыв. Сотрудники МВД уже установили его приметы, ФИО и автомобиль, на котором он скрылся с места, — это был белый Chrysler.

По данным Mash, мужчина около получаса рассказывал окружающим, что завод якобы был атакован дроном Вооружённых сил Украины. Также он рассылал эту информацию в новостные телеграм-каналы. Паникёр говорил, что якобы видел, как на завод упал беспилотник, и уверял, что туда летят другие. Мужчина намекал на то, что надо срочно бежать и прятаться. Однако местные жители засомневались в достоверности таких сведений и сообщили о подозрительном человеке полицейским.