В Подмосковье начали искать паникёра, распускавшего слухи об атаке на Сергиев Посад
Mash: Полиция ищет распускавшего слухи об атаке дронов на Сергиев Посад
Полицейские разыскивают мужчину, который распускал слухи об атаке украинских беспилотников на Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде, где 9 августа прогремел взрыв. Сотрудники МВД уже установили его приметы, ФИО и автомобиль, на котором он скрылся с места, — это был белый Chrysler.
По данным Mash, мужчина около получаса рассказывал окружающим, что завод якобы был атакован дроном Вооружённых сил Украины. Также он рассылал эту информацию в новостные телеграм-каналы. Паникёр говорил, что якобы видел, как на завод упал беспилотник, и уверял, что туда летят другие. Мужчина намекал на то, что надо срочно бежать и прятаться. Однако местные жители засомневались в достоверности таких сведений и сообщили о подозрительном человеке полицейским.
Лайф напоминает, что 9 августа на складе пиротехники в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. По предварительным данным, это произошло из-за нарушения технологического процесса. По официальной информации, один человек скончался. Изначально сообщалось, что 12 человек после взрыва пропали без вести. Позже выяснилось, что четверо пропавших нашлись живыми. Они попали в список по ошибке.
ТАСС / МЧС России