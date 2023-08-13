Делегация нигерских мятежников попросила Гвинею усилить поддержку страны
Делегация нигерских мятежников в ходе визита в Гвинею — первую страну, признавшую их власть, — попросила власти усилить свою поддержку. Как пишет RTG, группу принял президент переходного периода африканской республики Мамади Думбуя.
"Глава нигерской делегации бригадный генерал Мусса Салау Барму подчеркнул, что Нигер не только выражает благодарность, но и просит усиленной поддержки со стороны Гвинеи, чтобы противостоять грядущим вызовам", — говорится в сообщении.
Напомним, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот, по результатам которого к власти пришли военные во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. Бывший президент Мохамед Базум был свергнут и изолирован. Новые власти хотят разорвать сотрудничество с Францией и уже денонсировали с ней военные соглашения, а также приостановили экспорт золота и урана. Тем временем ряд стран Западной Африки намереваются вторгнуться в Нигер, дабы восстановить прежнюю власть.
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