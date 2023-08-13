Делегация нигерских мятежников попросила Гвинею усилить поддержку страны

Делегация нигерских мятежников в ходе визита в Гвинею — первую страну, признавшую их власть, — попросила власти усилить свою поддержку. Как пишет RTG, группу принял президент переходного периода африканской республики Мамади Думбуя.

"Глава нигерской делегации бригадный генерал Мусса Салау Барму подчеркнул, что Нигер не только выражает благодарность, но и просит усиленной поддержки со стороны Гвинеи, чтобы противостоять грядущим вызовам", — говорится в сообщении.