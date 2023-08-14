В МО РФ раскрыли подробности уничтожения двух дронов под Белгородом

Российские средства ПВО над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника самолётного типа, которые планировали террористические атаки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"4 августа около 12:15 мск и 12:45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области", — рассказали в МО РФ.