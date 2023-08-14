В МО РФ раскрыли подробности уничтожения двух дронов под Белгородом
МО РФ: Средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской областью
Российские средства ПВО над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника самолётного типа, которые планировали террористические атаки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"4 августа около 12:15 мск и 12:45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области", — рассказали в МО РФ.
По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет.
Ранее о том, что в Белгородской области система ПВО сбила две цели в районе села Пушкарное, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. А накануне средства противовоздушной обороны сбили четыре дрона в Белгородье: один — 13 августа в районе 04:00, второй — около 11:00, третий — около 13:30, четвёртый — около 22.00.
VK / Минобороны России