Глава МЧС выразил соболезнования семьям жертв взрыва на АЗС в Махачкале

Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования семьям людей, погибших при взрыве на АЗС в Махачкале. Министр также поблагодарил пожарных, спасателей и врачей за профессионализм.

Работа сотрудников МЧС на месте взрыва в Махачкале. Видео © LIFE

"Это невосполнимая утрата. Каждый сотрудник МЧС России глубоко скорбит по погибшим. Крепости и силы духа их семьям", — приводятся слова Куренкова в телеграм-канале ведомства.