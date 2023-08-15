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15 августа, 10:42

Глава МЧС выразил соболезнования семьям жертв взрыва на АЗС в Махачкале

Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования семьям людей, погибших при взрыве на АЗС в Махачкале. Министр также поблагодарил пожарных, спасателей и врачей за профессионализм.

Работа сотрудников МЧС на месте взрыва в Махачкале. Видео © LIFE

"Это невосполнимая утрата. Каждый сотрудник МЧС России глубоко скорбит по погибшим. Крепости и силы духа их семьям", — приводятся слова Куренкова в телеграм-канале ведомства.

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Мощность взрыва в Махачкале достигла 35 тонн в тротиловом эквиваленте из-за запасов селитры

Министр также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и поблагодарил спасателей, пожарных, врачей, психологов и лётчиков МЧС за оперативность и профессионализм при ликвидации последствий трагедии.

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"Огненный дождь": Очевидица описала хаос и отчаянные попытки людей спастись при взрыве в Махачкале

Напомним, вечером 14 августа в Махачкале прогремел мощный взрыв в автосервисе, огонь с которого перекинулся на стоящую рядом АЗС. На месте ЧП стали собираться люди, совершенно не подозревая о том, что уже в следующее мгновение их откинет ударной волной нового взрыва. Уже известно о 35 погибших, среди них трое детей и беременная 18-летняя девушка. В Дагестане сегодня объявлен траур.

Обложка ©

LIFE

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