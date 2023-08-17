В Приморье многодетного отца подозревают в истязании пяти маленьких детей
36-летнего жителя города Лесозаводска Приморского края подозревают в истязании своих пятерых детей, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
По версии следствия, приморец с сентября 2022 года по апрель 2023 года "систематически применял насилие в отношении пятерых малолетних детей". Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.
А ранее всю Россию шокировала история шестилетнего Далера из Екатеринбурга. В конце июля опекуны заявили о пропаже мальчика, его искали всем городом и нашли. Мёртвым. Тело ребёнка было спрятано в сумке в гаражах недалеко от дома. Позднее по делу об убийстве была задержана и арестована его опекунша. Как выяснилось позже, документы погибшего Далера забрали из детского сада зимой, а опекунша ещё полгода после убийства получала пособие на ребёнка.
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