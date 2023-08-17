В Приморье многодетного отца подозревают в истязании пяти маленьких детей

36-летнего жителя города Лесозаводска Приморского края подозревают в истязании своих пятерых детей, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия, приморец с сентября 2022 года по апрель 2023 года "систематически применял насилие в отношении пятерых малолетних детей". Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.