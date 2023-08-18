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18 августа, 11:37

Bushmaster в бою не мастер: МО выставило в парке "Патриот" подбитый австралийский бронеавтомобиль

Подбитый австралийский бронеавтомобиль Bushmaster выставили на форуме "Армия"

Минобороны РФ показало необычный экспонат форума "Армия-2023", который проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Это уничтоженный российскими военными в зоне СВО австралийский бронеавтомобиль Bushmaster.

В парке "Патриот" показали уничтоженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. Видео © телеграм-канал Минобороны РФ

15-тонный бронеавтомобиль, предназначенный для перевозки личного состава и монтажа вооружения, был подбит бойцами ВС РФ во время освобождения села Триполье в ДНР.

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Су-57, "пиксельные" танки и "Буки": Самые впечатляющие новинки с "Армии-2023" в объективе Лайфа

Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. На нём уже показали много интересного. Так, концерн "Калашников" представил укороченную версию АК-19, АО "Ремдизель" — беспилотный автомобиль "Зубило", а "Ростех" представил модернизированный штурмовой бронежилет "Оберег". Также в списке экспонатов боевой модуль "Нарвал" для уничтожения морских беспилотников и новая российская снайперская винтовка МЦ-572 "Астарта".

Обложка ©

телеграм-канал Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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