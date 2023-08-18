Минобороны РФ показало необычный экспонат форума "Армия-2023", который проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Это уничтоженный российскими военными в зоне СВО австралийский бронеавтомобиль Bushmaster.

15-тонный бронеавтомобиль, предназначенный для перевозки личного состава и монтажа вооружения, был подбит бойцами ВС РФ во время освобождения села Триполье в ДНР.