МО выставило в парке "Патриот" подбитый австралийский бронеавтомобиль
Подбитый австралийский бронеавтомобиль Bushmaster выставили на форуме "Армия"
Минобороны РФ показало необычный экспонат форума "Армия-2023", который проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Это уничтоженный российскими военными в зоне СВО австралийский бронеавтомобиль Bushmaster.
В парке "Патриот" показали уничтоженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. Видео © телеграм-канал Минобороны РФ
15-тонный бронеавтомобиль, предназначенный для перевозки личного состава и монтажа вооружения, был подбит бойцами ВС РФ во время освобождения села Триполье в ДНР.
Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. На нём уже показали много интересного. Так, концерн "Калашников" представил укороченную версию АК-19, АО "Ремдизель" — беспилотный автомобиль "Зубило", а "Ростех" представил модернизированный штурмовой бронежилет "Оберег". Также в списке экспонатов боевой модуль "Нарвал" для уничтожения морских беспилотников и новая российская снайперская винтовка МЦ-572 "Астарта".
телеграм-канал Минобороны РФ