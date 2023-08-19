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19 августа, 09:37

Десять пострадавших выписаны из больницы после взрыва у АЗС в Махачкале

В Махачкале десять человек выписаны из больницы после взрыва на складе селитры рядом с АЗС, ещё 36 пострадавших продолжают лечение в условиях стационара. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Приземление в Раменском спецборта МЧС с пострадавшими при взрыве в Махачкале. Видео © t.me / МЧС России

"36 пострадавших, из них 11 детей, на сегодня находятся на лечении в стационарах республики. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, для этого есть медикаменты и расходные материалы", — отмечается в заявлении.

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Напомним, 14 августа на территории автосервиса в Махачкале произошёл взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибло 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. В автомастерской находился склад аммиачной селитры, что и привело к взрыву. Арендатор склада арестован на два месяца. Ведётся расследование.

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LIFE

Татьяна Миссуми
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