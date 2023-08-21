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21 августа, 04:51

"Роскосмос": Несгораемые части корабля "Прогресс МС-22" затоплены в Тихом океане

Несгоревшие элементы конструкции грузового корабля "Прогресс МС-22", покинувшего Международную космическую станцию, затоплены в Тихом океане. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", — сказано в сообщении госкорпорации.

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Корабль расстыковался с МКС в 02:50 мск 21 августа, после чего перешёл в автономный полёт. Он находился в составе станции с 11 февраля, когда доставил туда свыше 2,5 тонны грузов.

А ранее стало известно о крушении космической станции "Луна-25". Она была запущена с космодрома Восточный 11 августа, 16-го числа аппарат вышел на окололунную орбиту и прислал первые снимки. 18 августа началась подготовка к посадке, но затем "Роскосмос" сообщил о внештатной ситуации и потере связи с аппаратом. По одной из версий, "Луна-25" разбилась из-за невыключенного двигателя.

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t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Артур Лапсаков
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