"Роскосмос": Несгораемые части корабля "Прогресс МС-22" затоплены в Тихом океане

Несгоревшие элементы конструкции грузового корабля "Прогресс МС-22", покинувшего Международную космическую станцию, затоплены в Тихом океане. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Корабль расстыковался с МКС в 02:50 мск 21 августа, после чего перешёл в автономный полёт. Он находился в составе станции с 11 февраля, когда доставил туда свыше 2,5 тонны грузов.