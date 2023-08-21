"Роскосмос": Несгораемые части корабля "Прогресс МС-22" затоплены в Тихом океане
Несгоревшие элементы конструкции грузового корабля "Прогресс МС-22", покинувшего Международную космическую станцию, затоплены в Тихом океане. Об этом сообщили в "Роскосмосе".
"Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", — сказано в сообщении госкорпорации.
Корабль расстыковался с МКС в 02:50 мск 21 августа, после чего перешёл в автономный полёт. Он находился в составе станции с 11 февраля, когда доставил туда свыше 2,5 тонны грузов.
А ранее стало известно о крушении космической станции "Луна-25". Она была запущена с космодрома Восточный 11 августа, 16-го числа аппарат вышел на окололунную орбиту и прислал первые снимки. 18 августа началась подготовка к посадке, но затем "Роскосмос" сообщил о внештатной ситуации и потере связи с аппаратом. По одной из версий, "Луна-25" разбилась из-за невыключенного двигателя.
t.me / Госкорпорация "Роскосмос"