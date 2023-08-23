Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС

Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщили на сайте Кремля.

Саммит БРИКС стартовал в Йоханнесбурге 22 августа. Он станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятии по видеосвязи, а в ЮАР лично прибыл глава МИД Сергей Лавров.