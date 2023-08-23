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22 августа, 22:06

Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС

<p>Владимир Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/72086" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. Обложка © kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщили на сайте Кремля.

Саммит БРИКС стартовал в Йоханнесбурге 22 августа. Он станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятии по видеосвязи, а в ЮАР лично прибыл глава МИД Сергей Лавров.

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Напомним, что одной из основных тем форума является расширение организации. Заявки на присоединение к БРИКС подали 23 страны. В частности, среди них Венесуэла, Боливия и Египет.

Кузьма Спирин
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