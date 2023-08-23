Арестован второй организатор смертельной экскурсии по коллекторам Москвы — Никита Дубас

Организатор незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве Никита Дубас отправлен под арест по делу о гибели восьми человек в столичном подземелье. Решение принял Замоскворецкий суд, сообщает корреспондент Лайфа.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней. До 21 октября включительно", — огласила решение судья.

Дубас в свою очередь в суде заявил, что от следствия не скрывался, а также явился в суд добровольно. Он совместно с адвокатами настаивал на домашнем аресте, так как имеет инвалидность третьей группы.