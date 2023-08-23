Арестован второй организатор смертельной экскурсии по коллекторам Москвы — Никита Дубас
В Москве арестовали организатора смертельной экскурсии по коллекторам Дубаса
Организатор незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве Никита Дубас отправлен под арест по делу о гибели восьми человек в столичном подземелье. Решение принял Замоскворецкий суд, сообщает корреспондент Лайфа.
Суд арестовал организатора незаконной экскурсии по подземным коллекторам в Москве Никиту Дубаса. Видео © LIFE
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней. До 21 октября включительно", — огласила решение судья.
Дубас в свою очередь в суде заявил, что от следствия не скрывался, а также явился в суд добровольно. Он совместно с адвокатами настаивал на домашнем аресте, так как имеет инвалидность третьей группы.
Ранее Лайф писал, что из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. 20 августа группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Вероятно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Предполагаемого организатора экскурсий, петербургского бизнесмена Александра Кима арестовали по делу о гибели людей в коллекторе.
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