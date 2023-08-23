Регион

Уведомления отключены

23 августа, 19:58

Арестован второй организатор смертельной экскурсии по коллекторам Москвы — Никита Дубас

В Москве арестовали организатора смертельной экскурсии по коллекторам Дубаса

Организатор незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве Никита Дубас отправлен под арест по делу о гибели восьми человек в столичном подземелье. Решение принял Замоскворецкий суд, сообщает корреспондент Лайфа.

Суд арестовал организатора незаконной экскурсии по подземным коллекторам в Москве Никиту Дубаса. Видео © LIFE

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней. До 21 октября включительно", — огласила решение судья.

Дубас в свою очередь в суде заявил, что от следствия не скрывался, а также явился в суд добровольно. Он совместно с адвокатами настаивал на домашнем аресте, так как имеет инвалидность третьей группы.

Организаторы экскурсии диггеров в Москве не признали вину в гибели 8 человек

Организаторы экскурсии диггеров в Москве не признали вину в гибели 8 человек

Ранее Лайф писал, что из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. 20 августа группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Вероятно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Предполагаемого организатора экскурсий, петербургского бизнесмена Александра Кима арестовали по делу о гибели людей в коллекторе.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров