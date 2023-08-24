Президент РФ Владимир Путин заявил, что вклад бойцов ЧВК "Вагнер" в борьбу с неонацизмом не будет забыт. Об этом он сказал на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, говоря об авиакатастрофе в Тверской области, в которой, согласно предварительным данным, погибли представители этой компании.

Путин заверил, что вклад ЧВК "Вагнер" в борьбу с неонацизмом не будет забыт. Видео © SHOT

"И действительно, если там находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании "Вагнер", хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем", — сказал Путин.