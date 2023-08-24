Путин заверил, что вклад ЧВК "Вагнер" в борьбу с неонацизмом не будет забыт
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вклад бойцов ЧВК "Вагнер" в борьбу с неонацизмом не будет забыт. Об этом он сказал на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, говоря об авиакатастрофе в Тверской области, в которой, согласно предварительным данным, погибли представители этой компании.
Путин заверил, что вклад ЧВК "Вагнер" в борьбу с неонацизмом не будет забыт. Видео © SHOT
"И действительно, если там находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании "Вагнер", хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем", — сказал Путин.
Относительно Евгения Пригожина глава государства сказал, что знал его с начала 90-х годов. По словам президента, "это был человек сложной судьбы", талантливый.
Напомним, в самолёте, который вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Путин выразил соболезнования семьям погибших.