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24 августа, 16:05

Путин заверил, что вклад ЧВК "Вагнер" в борьбу с неонацизмом не будет забыт

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вклад бойцов ЧВК "Вагнер" в борьбу с неонацизмом не будет забыт. Об этом он сказал на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, говоря об авиакатастрофе в Тверской области, в которой, согласно предварительным данным, погибли представители этой компании.

Путин заверил, что вклад ЧВК "Вагнер" в борьбу с неонацизмом не будет забыт. Видео © SHOT

"И действительно, если там находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании "Вагнер", хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем", сказал Путин.

Относительно Евгения Пригожина глава государства сказал, что знал его с начала 90-х годов. По словам президента, "это был человек сложной судьбы", талантливый.

Какие версии гибели Евгения Пригожина обсуждают эксперты

Какие версии гибели Евгения Пригожина обсуждают эксперты

Напомним, в самолёте, который вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Путин выразил соболезнования семьям погибших.

Обложка ©

Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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