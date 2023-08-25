"Их героизм не будет забыт!": Кремль высказался о судьбе ЧВК "Вагнер"
Песков — о дальнейшей судьбе ЧВК "Вагнер": Ничего сказать не могу, я не знаю
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос о дальнейшей деятельности ЧВК "Вагнер", при этом он подчеркнул, что юридически такого объединения вообще не существует.
"Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК "Вагнер". Существует, действительно, группа "Вагнер", которая, как неоднократно говорил президент, внесла большой вклад в ход СВО <…> И героизм этих людей никогда не будет забыт, об этом говорил президент", — уточнил представитель Кремля.
По его словам, сейчас рано говорить о перспективах существования "Вагнера", поэтому следует выждать время.
Напомним, в самолёте, который вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Путин выразил соболезнования семьям погибших.
ТАСС / AP