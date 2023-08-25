"Их героизм не будет забыт!": Кремль высказался о судьбе ЧВК "Вагнер"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос о дальнейшей деятельности ЧВК "Вагнер", при этом он подчеркнул, что юридически такого объединения вообще не существует.

"Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК "Вагнер". Существует, действительно, группа "Вагнер", которая, как неоднократно говорил президент, внесла большой вклад в ход СВО <…> И героизм этих людей никогда не будет забыт, об этом говорил президент", — уточнил представитель Кремля.