В Алжире предложили способ мирного урегулирования ситуации в Нигере
Президент Алжира Теббун предложил мирный способ разрешить кризис в Нигере
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил мирную инициативу по урегулированию ситуации в Нигере, сообщил журналистам глава МИД республики Ахмед Аттаф. Как он пояснил, речь идёт о введении переходного периода сроком на шесть месяцев, в ходе которого страной будет править согласованный кандидат под контролем гражданской власти.
"Мы формулируем политические договорённости в течение шести месяцев с участием всех сторон в Нигере, не исключая ни одну из сторон", — приводит телеканал Al Mayadeen слова Аттафа.
Министр подчеркнул, что алжирская сторона не поддерживает сам факт госпереворота и считает легитимным свергнутого мятежниками президента Мохамеда Базума.
Напомним, в Нигере в конце июля произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, после чего денонсировали военные соглашения с Францией, запретили экспортировать туда уран и золото, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на это государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовят вторжение для восстановления прежней власти, так как их переговоры с новыми нигерскими властями провалились.
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