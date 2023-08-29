В Алжире предложили способ мирного урегулирования ситуации в Нигере

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил мирную инициативу по урегулированию ситуации в Нигере, сообщил журналистам глава МИД республики Ахмед Аттаф. Как он пояснил, речь идёт о введении переходного периода сроком на шесть месяцев, в ходе которого страной будет править согласованный кандидат под контролем гражданской власти.

"Мы формулируем политические договорённости в течение шести месяцев с участием всех сторон в Нигере, не исключая ни одну из сторон", — приводит телеканал Al Mayadeen слова Аттафа.