В генконсульстве опровергли информацию о завершении поисков пропавшей в Египте россиянки

Атташе Генконсульства РФ в Хургаде Алексей Жиляев опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в Египте якобы официально завершили поиски пропавшей во время дайвинга многодетной россиянки. В беседе с RT он отметил, что поисковая операция продолжается.