В генконсульстве опровергли информацию о завершении поисков пропавшей в Египте россиянки
Генконсульство РФ: Поиски пропавшей в Египте россиянки продолжаются
Россиянка, пропавшая в Египте во время занятий дайвингом. Обложка © SHOT
Атташе Генконсульства РФ в Хургаде Алексей Жиляев опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в Египте якобы официально завершили поиски пропавшей во время дайвинга многодетной россиянки. В беседе с RT он отметил, что поисковая операция продолжается.
"Официально информация у нас другая, официально поиски продолжаются", — отметил Жиляев.
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Также он добавил, что российские дипломаты попросили местных властей выделить дополнительные вертолёты для поиска пропавшей женщины.
Напомним, мать четверых детей из Петербурга погружалась недалеко от Хургады вместе с мужем и в сопровождении профессиональных дайверов, но на поверхность так и не поднялась. По предварительным данным, женщина нырнула на достаточно большую глубину — 122 метра. Была развёрнута поисковая операция. Прогнозы неутешительные. К операции по поискам россиянки в Египте присоединился чемпион мира по дайвингу Ахмед Габр.