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31 августа, 11:35

Лайф публикует видео с могилы командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина

Командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина похоронили в Мытищах

<p>Могила командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/56384" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Могила командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина. Фото © SHOT

Командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина, погибшего в авиакатастрофе вместе с владельцем ЧВК Евгением Пригожиным, похоронили на военном кладбище в подмосковных Мытищах. SHOT публикует видео с могилы военного.

Уткина хоронили с воинскими почестями. Семья попросила провести церемонию без прессы, полицейские и росгвардейцы обеспечивали безопасность на месте.

Могила командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина. Видео © SHOT

Напомним, 23 августа самолёт владельца ЧВК "Вагнер" потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Все погибли. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Пригожина похоронили 29 августа рядом с отцом на Пороховском кладбище в Петербурге. Похороны Уткина состоялись сегодня, 31 августа, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Александра Вишнякова
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