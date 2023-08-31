Лайф публикует видео с могилы командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина
Командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина похоронили в Мытищах
Могила командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина. Фото © SHOT
Командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина, погибшего в авиакатастрофе вместе с владельцем ЧВК Евгением Пригожиным, похоронили на военном кладбище в подмосковных Мытищах. SHOT публикует видео с могилы военного.
Уткина хоронили с воинскими почестями. Семья попросила провести церемонию без прессы, полицейские и росгвардейцы обеспечивали безопасность на месте.
Могила командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина. Видео © SHOT
Напомним, 23 августа самолёт владельца ЧВК "Вагнер" потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Все погибли. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Пригожина похоронили 29 августа рядом с отцом на Пороховском кладбище в Петербурге. Похороны Уткина состоялись сегодня, 31 августа, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.