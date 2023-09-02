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2 сентября, 17:31

На АЗС в Москве произошла крупная утечка пропана

На АЗС "Интеройл" в Москве разгерметизировался резервуар с пропаном

Крупная утечка газа произошла на АЗС "Интеройл" на улице Поляны в московском районе Северное Бутово. Как стало известно SHOT, на заправке разгерметизировалась бочка с пропаном.

Утечка пропана произошла из девятикубового резервуара. На АЗС их таких несколько. После ЧП территория вокруг заправки была оцеплена, сотрудники и клиенты эвакуированы. На месте происшествия дежурит полиция, стягиваются пожарные службы.

В Румынии взорвалась АЗС, есть погибший

В Румынии взорвалась АЗС, есть погибший

А 14 августа на территории автосервиса в Махачкале произошёл взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибло 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. В автомастерской находился склад аммиачной селитры, что и привело к взрыву. Арендатор склада арестован на два месяца. Ведётся расследование.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Андрей Бражников
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