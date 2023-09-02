На АЗС в Москве произошла крупная утечка пропана

Крупная утечка газа произошла на АЗС "Интеройл" на улице Поляны в московском районе Северное Бутово. Как стало известно SHOT , на заправке разгерметизировалась бочка с пропаном.

Утечка пропана произошла из девятикубового резервуара. На АЗС их таких несколько. После ЧП территория вокруг заправки была оцеплена, сотрудники и клиенты эвакуированы. На месте происшествия дежурит полиция, стягиваются пожарные службы.