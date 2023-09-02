На АЗС в Москве произошла крупная утечка пропана
На АЗС "Интеройл" в Москве разгерметизировался резервуар с пропаном
Крупная утечка газа произошла на АЗС "Интеройл" на улице Поляны в московском районе Северное Бутово. Как стало известно SHOT, на заправке разгерметизировалась бочка с пропаном.
Утечка пропана произошла из девятикубового резервуара. На АЗС их таких несколько. После ЧП территория вокруг заправки была оцеплена, сотрудники и клиенты эвакуированы. На месте происшествия дежурит полиция, стягиваются пожарные службы.
А 14 августа на территории автосервиса в Махачкале произошёл взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибло 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. В автомастерской находился склад аммиачной селитры, что и привело к взрыву. Арендатор склада арестован на два месяца. Ведётся расследование.
ТАСС / Александр Демьянчук