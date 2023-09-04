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3 сентября, 21:46

Зеленский назвал общее количество судов, прошедших по временному зерновому коридору

Зеленский: Всего по временному коридору в Чёрном море прошло уже четыре судна

Уже четыре судна с зерном прошли через временный коридор в Чёрном море. Об этом в телеграм-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Уже четыре судна прошли по нашему новому, альтернативному морскому коридору из наших южных морских портов", — подтвердил Зеленский.

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Лайф сообщал, что первое судно было зафиксировано 16 августа: контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы, а 3 сентября через временный коридор прошли ещё два судна. Эту информацию также подтвердил Зеленский. Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа, РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. Позже на Украине выразили желание использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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