Зеленский назвал общее количество судов, прошедших по временному зерновому коридору
Зеленский: Всего по временному коридору в Чёрном море прошло уже четыре судна
Уже четыре судна с зерном прошли через временный коридор в Чёрном море. Об этом в телеграм-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
"Уже четыре судна прошли по нашему новому, альтернативному морскому коридору из наших южных морских портов", — подтвердил Зеленский.
Лайф сообщал, что первое судно было зафиксировано 16 августа: контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы, а 3 сентября через временный коридор прошли ещё два судна. Эту информацию также подтвердил Зеленский. Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа, РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. Позже на Украине выразили желание использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.
t.me / Zelenskiy / Official