Эксперты объяснили, почему отправили в отставку главу Минобороны Украины Резникова
Политолог Михайлов счёл, что Зеленский увольнением Резникова подмаслил США
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тем, что лидер Незалежной Владимир Зеленский стремился выслужиться перед США. Как заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, в Вашингтоне были крайне недовольны результатами контрнаступления и скандалами, связанными с коррупцией в ВСУ.
"Президент Зеленский немножко подмаслил тем же американцам, которые, видя неудачи Украины в боевых действиях и настаивая на жёсткой борьбе с коррупцией <...> я думаю, что и они посодействовали увольнению Резникова", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".
Эксперт полагает, что истинной причиной отставки Резникова стала масштабнейшая коррупция в армии. При этом военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что Резников не был самостоятельной политической фигурой и являлся всего лишь тенью Зеленского в военном вопросе. Он уверен, что лидер страны связывает именно с уже почти бывшим министром обороны Украины провал контрнаступления ВСУ. В беседе с NEWS.ru Дандыкин также заметил, что Резников мог стать козлом отпущения, поскольку Зеленскому необходимо кого-то винить в неудачах в борьбе с коррупцией.
В свою очередь политолог Юрий Светов сообщил, что Резников был политическим назначенцем США и имел тесные связи с Минобороны Штатов. В беседе с "Вечерней Москвой" он высказал мнение, что уходящий в отставку министр обороны Украины находился под управлением западных кураторов. По мнению эксперта, отставка Резникова связана с тем, что американцы хотят видеть новое лицо на посту военного ведомства Украины. К тому же США устали от его коррупционных схем.
Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин назвал главу Фонда госимущества Украины Рустема Умерова, кандидатуру которого Зеленский предложил на пост министра обороны вместо Резникова, доверенным лицом США. Как он указал в беседе с телеканалом "360", Умеров будет в большей степени подчиняться Вашингтону, так как он —"чистый американский продукт".
Напомним, 3 сентября стало известно о решении Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. Глава государства предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. 4 сентября Резников подал в украинский парламент рапорт об отставке. Он возглавлял Министерство обороны Незалежной с ноября 2021 года.
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