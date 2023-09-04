Эксперты объяснили, почему отправили в отставку главу Минобороны Украины Резникова

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тем, что лидер Незалежной Владимир Зеленский стремился выслужиться перед США. Как заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, в Вашингтоне были крайне недовольны результатами контрнаступления и скандалами, связанными с коррупцией в ВСУ.

"Президент Зеленский немножко подмаслил тем же американцам, которые, видя неудачи Украины в боевых действиях и настаивая на жёсткой борьбе с коррупцией <...> я думаю, что и они посодействовали увольнению Резникова", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".

Эксперт полагает, что истинной причиной отставки Резникова стала масштабнейшая коррупция в армии. При этом военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что Резников не был самостоятельной политической фигурой и являлся всего лишь тенью Зеленского в военном вопросе. Он уверен, что лидер страны связывает именно с уже почти бывшим министром обороны Украины провал контрнаступления ВСУ. В беседе с NEWS.ru Дандыкин также заметил, что Резников мог стать козлом отпущения, поскольку Зеленскому необходимо кого-то винить в неудачах в борьбе с коррупцией.

В свою очередь политолог Юрий Светов сообщил, что Резников был политическим назначенцем США и имел тесные связи с Минобороны Штатов. В беседе с "Вечерней Москвой" он высказал мнение, что уходящий в отставку министр обороны Украины находился под управлением западных кураторов. По мнению эксперта, отставка Резникова связана с тем, что американцы хотят видеть новое лицо на посту военного ведомства Украины. К тому же США устали от его коррупционных схем.