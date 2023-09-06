МИД раскрыл трюк Гутерриша с "прорывными" предложениями по зерновой сделке

В четырёх предложениях по зерновой сделке, которые выдвинул генсек ООН Антониу Гутерриш, нет ничего нового, они не могут стать основной для прогресса в нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции РФ. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

"На этот раз генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы "прорывных" предложения: SWIFT для "дочки" Россельхозбанка, создание страховой платформы, разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты", — сказано в заявлении дипломатического ведомства.