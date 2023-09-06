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6 сентября, 11:05

МИД раскрыл трюк Гутерриша с "прорывными" предложениями по зерновой сделке

МИД РФ: В предложениях Гутерриша по зерновой сделке нет ничего нового

<p>Генсек ООН Антониу Гутерриш. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/antonioguterres/status/1653837580239278080/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">António Guterres</a></p>

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Обложка © Twitter / António Guterres

В четырёх предложениях по зерновой сделке, которые выдвинул генсек ООН Антониу Гутерриш, нет ничего нового, они не могут стать основной для прогресса в нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции РФ. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

"На этот раз генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы "прорывных" предложения: SWIFT для "дочки" Россельхозбанка, создание страховой платформы, разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты", сказано в заявлении дипломатического ведомства.

В свою очередь от России требуется предоставить гарантии незамедлительного и полноценного восстановления зерновой инициативы. В МИД объяснили, что предложение ООН не отличается от инициатив, озвученных организацией раньше. В них нет новых элементов, так что с ними нельзя работать над нормализацией российского сельхозэкспорта.

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Напомним, РФ вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ. А 5 сентября генсек Гутерриш выступил с предложением по созданию механизма посредничества для возобновления зерновой сделки без прямого подключения к SWIFT.

Юрий Лысенко
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