МИД раскрыл трюк Гутерриша с "прорывными" предложениями по зерновой сделке
МИД РФ: В предложениях Гутерриша по зерновой сделке нет ничего нового
Генсек ООН Антониу Гутерриш. Обложка © Twitter / António Guterres
В четырёх предложениях по зерновой сделке, которые выдвинул генсек ООН Антониу Гутерриш, нет ничего нового, они не могут стать основной для прогресса в нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции РФ. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
"На этот раз генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы "прорывных" предложения: SWIFT для "дочки" Россельхозбанка, создание страховой платформы, разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты", — сказано в заявлении дипломатического ведомства.
В свою очередь от России требуется предоставить гарантии незамедлительного и полноценного восстановления зерновой инициативы. В МИД объяснили, что предложение ООН не отличается от инициатив, озвученных организацией раньше. В них нет новых элементов, так что с ними нельзя работать над нормализацией российского сельхозэкспорта.
Напомним, РФ вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ. А 5 сентября генсек Гутерриш выступил с предложением по созданию механизма посредничества для возобновления зерновой сделки без прямого подключения к SWIFT.