В Кисловодске сын президента ЦАР Эварист Туадера ударил мужчину, а потом накинулся на женщину-врача, которая его сопровождала. Видео опубликовал SHOT .

Инцидент случился 28 августа. Приехавший на реабилитацию в Кисловодск Туадера в какой-то момент вышел из себя и нанёс удар по голове сопровождающему его мужчине. После этого он долго говорил по телефону, закончив, ударил по лицу и врача-терапевта, которая пыталась с ним поговорить.