Сын президента ЦАР закатил скандал и ударил женщину-врача в Кисловодске
Сын президента ЦАР Эварист Туадера напал на мужчину и женщину-врача в Кисловодске
В Кисловодске сын президента ЦАР Эварист Туадера ударил мужчину, а потом накинулся на женщину-врача, которая его сопровождала. Видео опубликовал SHOT.
Сын президента ЦАР Эварист Туадера нападает на сопровождающего мужчину, а после бьёт женщину-врача. Видео ©️ t.me / SHOT
Инцидент случился 28 августа. Приехавший на реабилитацию в Кисловодск Туадера в какой-то момент вышел из себя и нанёс удар по голове сопровождающему его мужчине. После этого он долго говорил по телефону, закончив, ударил по лицу и врача-терапевта, которая пыталась с ним поговорить.
Пострадавшая обратилась в скорую и полицию, однако заявление решила не писать. Сын президента ЦАР уехал в Москву, где его отдали на поруки сотрудникам Посольства Центральной Африканской Республики.
А утром 22 августа мужчина азиатской внешности ударил девушку, вышедшую на пробежку, за "слишком короткие шорты". Полиция оперативно задержала мигранта. Выяснилось, что год назад он лежал в психбольнице из-за "голосов" в голове. Свою вину парень признал, но заявил, что нападением хотел якобы спасти потерпевшую от греха. 25 августа суд арестовал мигранта.
t.me / SHOT