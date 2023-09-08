"Момент, который никто не смог объяснить": Политолог заметил странность на встрече Путина и Эрдогана

Эксперт пояснил, что речь идёт о фразе главы Турции, который в начале выступления назвал Путина дорогим другом. Вместо этого работающий на встрече лингвист перевёл её как "уважаемый коллега". Перла задался вопросом, по какой причине он сделал такую непозволительную ошибку, а также допустил, что это было сделано не просто так.