"Момент, который никто не смог объяснить": Политолог заметил странность на встрече Путина и Эрдогана
Эксперт Перла указал на плохую работу переводчика на встрече Путина и Эрдогана
Политолог Андрей Перла указал на плохую работу переводчика, который озвучивал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
"Момент, который до сих пор никто не смог объяснить. И я не могу. Но очень полезно об этом знать. Я всё-таки расцениваю это как свидетельство того, что не все рады тому, что главы государств договорились", — приводит его слова "Царьград".
Эксперт пояснил, что речь идёт о фразе главы Турции, который в начале выступления назвал Путина дорогим другом. Вместо этого работающий на встрече лингвист перевёл её как "уважаемый коллега". Перла задался вопросом, по какой причине он сделал такую непозволительную ошибку, а также допустил, что это было сделано не просто так.
"Надеюсь, что этот переводчик уже лишён премии и допрошен на предмет того, что же он такое вытворил", — добавил политолог.
Напомним, 4 сентября по итогам встречи с Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из России. При этом глава государства отметил, что страну буквально вынудили выйти из Черноморской зерновой инициативы. По его словам, западные страны блокировали и до сих пор блокируют российскую часть сделки. Кроме того, президент добавил, что Запад обманывал Москву насчёт гуманитарных целей договора — более 70% зерна поступило не в бедные африканские, а в обеспеченные европейские страны.
LIFE / Павел Баранов