Число жертв из-за мощного землетрясения в Марокко возросло до 1037
В Марокко вновь возросло количество погибших в результате мощного землетрясения. Согласно последним данным, число жертв увеличилось до 1037, сообщили в МВД королевства.
Кроме того, из-за стихийного бедствия по меньшей мере 1204 человека получили ранения. Из них 720 граждан находятся в критическом состоянии. Местные власти и служба спасения продолжают работать в зоне ЧП.
Как сообщал Лайф, вечером в пятницу, 8 сентября, в Марокко было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша — одного из четырёх имперских городов (исторических столиц государства). Была информация, что в результате произошедшего сильного землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек. Позднее число жертв увеличилось до 632. Ещё спустя некоторое время количество погибших возросло до 820. В МИД заявили, что россиян среди пострадавших при землетрясении в Марокко нет.
ТАСС / EPA / JALAL MORCHIDI