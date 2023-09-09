Число жертв из-за мощного землетрясения в Марокко возросло до 1037

В Марокко вновь возросло количество погибших в результате мощного землетрясения. Согласно последним данным, число жертв увеличилось до 1037, сообщили в МВД королевства.

Кроме того, из-за стихийного бедствия по меньшей мере 1204 человека получили ранения. Из них 720 граждан находятся в критическом состоянии. Местные власти и служба спасения продолжают работать в зоне ЧП.