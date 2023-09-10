Премьер Индии Моди подарил Лаврову бежевый шарф с символами G20

Шарф бежевого цвета, сделанный из ткани хади, разработанной Махатмой Ганди, украшен символами, специально подготовленными для председательства Индии в "Группе двадцати". Встреча Лаврова и Моди прошла в мемориальном комплексе Радж-Гхат в Нью-Дели. Первый мемориал в этом комплексе посвящён Махатме Ганди, где на месте его кремации была возведена платформа из чёрного мрамора с вечным огнём. Также российский министр иностранных дел вместе с участниками саммита принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Махатмы Ганди.