Премьер Индии Моди подарил Лаврову бежевый шарф с символами G20
Главе МИД РФ Сергею Лаврову на саммите G20 вручили шарф, украшенный символами "Большой двадцатки". Подарок российскому министру вручил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Премьер Индии Нарендра Моди подарил главе МИД России Сергею Лаврову шарф с символами G20. Видео © X / DDNewslive
Шарф бежевого цвета, сделанный из ткани хади, разработанной Махатмой Ганди, украшен символами, специально подготовленными для председательства Индии в "Группе двадцати". Встреча Лаврова и Моди прошла в мемориальном комплексе Радж-Гхат в Нью-Дели. Первый мемориал в этом комплексе посвящён Махатме Ганди, где на месте его кремации была возведена платформа из чёрного мрамора с вечным огнём. Также российский министр иностранных дел вместе с участниками саммита принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Махатмы Ганди.
Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Индию для участия в саммите G20. Позднее российский министр прибыл на саммит "Группы двадцати". По поручению президента РФ Владимира Путина Лавров возглавляет делегацию от нашей страны.
Напомним, 9 сентября в Индии стартовал двухдневный саммит "Группы двадцати". При этом президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли решение не посещать мероприятие. Российский лидер, кстати, также отказался выступать и с видеообращением.
X / DDNewslive