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10 сентября, 14:26

"Киев в бешенстве": В Совфеде назвали итоговую декларацию G20 сигналом мира Западу

Косачёв: Декларация G20 говорит о провале антироссийских инициатив "Группы семи"

Прошедший в Нью-Дели саммит "Группы двадцати" стал сигналом мира Западу. В частности, декларация G20 — провал антироссийских инициатив "Большой семёрки". Об этом в телеграм-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

"Количественный кавалерийский наскок прошлого года перерос в качественный провал этого. G7 не смогла победить G20. Саммит в Нью-Дели — сигнал мира Западу, что его попытки свести все мировые проблемы к Украине этому миру уже откровенно надоели", — написал он.

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По словам Косачёва, год назад итоговая декларация "Двадцатки" осуждала действия РФ на Украине, но не теперь. Новый документ называет этот кризис мировым конфликтом, которым G20 не намерена заниматься. В её планы не входит разрешение геополитических проблем, объединение хочет сосредоточиться на экономике.

"Киев в бешенстве от саммита, что лишь подтверждает успех международного сообщества в постепенной, но последовательной деукраинизации мировой повестки, в которую... Западу пока не получается предложить что-либо конструктивное", — добавил вице-спикер.

Кроме того, очень показательно решение президента США Джо Байдена досрочно завершить участие в саммите. Он пропустил третью сессию "Одно будущее", а значит, Соединённым Штатам неинтересна дальнейшая судьба мира, которая рассматривается другими участниками G20. Косачёв вместе с тем высказался о том, что Африканский союз стал постоянным членом "Двадцатки", то есть занял тот же статус, что и ЕС.

"Это значит, что влияние мирового большинства в "Двадцатке" будет и дальше расти и навязывать ему сугубо западные темы станет ещё более проблематично", — заявил он.

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Напомним, в эти выходные в Нью-Дели проходит саммит "Двадцатки". Ранее Лайф сообщал, что декларацию G20 назвали ударом для Запада. В итоговом документе нет ни одной формулировки с осуждением Москвы или поддержкой Киева. МИД Украины, к слову, уже выразил недовольство декларацией.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MICK TSIKAS

Светлана Оперук
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