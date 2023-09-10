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10 сентября, 16:43

Блиновская вышла из-под домашнего ареста, чтобы проголосовать на выборах

"Королева марафонов" Елена Блиновская вышла из-под домашнего ареста, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы. Видео с блогершей, снятое на избирательном участке в школе № 1799 на Донской улице, опубликовал телеграм-канал Mash.

Блиновская вышла из-под домашнего ареста, чтобы проголосовать на выборах. Видео © Telegram / Mash

Адвокат Блиновской заявила, что её подзащитная, перед тем как отправиться голосовать на участок по месту регистрации, отпросилась у следователя. Скрыться от журналистов известная блогерша пыталась с помощью солнцезащитных очков, но её всё равно узнали. На участок она пришла в бордовом комбинезоне, с коричневой сумкой.

Муж Блиновской пожаловался, что их семье стало не на что жить

Муж Блиновской пожаловался, что их семье стало не на что жить

Как сообщал Лайф, Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она на арендованном с водителем "майбахе" пыталась пересечь российско-белорусскую границу. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании доходов. По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей. 16 августа Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении марафонщице домашнего ареста.

Обложка ©

Telegram / Mash

Никита Осипов
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