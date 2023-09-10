"Королева марафонов" Елена Блиновская вышла из-под домашнего ареста, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы. Видео с блогершей, снятое на избирательном участке в школе № 1799 на Донской улице, опубликовал телеграм-канал Mash.

Адвокат Блиновской заявила, что её подзащитная, перед тем как отправиться голосовать на участок по месту регистрации, отпросилась у следователя. Скрыться от журналистов известная блогерша пыталась с помощью солнцезащитных очков, но её всё равно узнали. На участок она пришла в бордовом комбинезоне, с коричневой сумкой.