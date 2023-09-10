Блиновская вышла из-под домашнего ареста, чтобы проголосовать на выборах
"Королева марафонов" Елена Блиновская вышла из-под домашнего ареста, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы. Видео с блогершей, снятое на избирательном участке в школе № 1799 на Донской улице, опубликовал телеграм-канал Mash.
Блиновская вышла из-под домашнего ареста, чтобы проголосовать на выборах. Видео © Telegram / Mash
Адвокат Блиновской заявила, что её подзащитная, перед тем как отправиться голосовать на участок по месту регистрации, отпросилась у следователя. Скрыться от журналистов известная блогерша пыталась с помощью солнцезащитных очков, но её всё равно узнали. На участок она пришла в бордовом комбинезоне, с коричневой сумкой.
Как сообщал Лайф, Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она на арендованном с водителем "майбахе" пыталась пересечь российско-белорусскую границу. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании доходов. По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей. 16 августа Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении марафонщице домашнего ареста.
Telegram / Mash