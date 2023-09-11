Песков: Россия и Армения были и остаются близкими союзниками и партнёрами
Россия не опасается потерять союзника в лице Армении, Москва и Ереван остаются близкими партнёрами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что имеющиеся между странами проблемы нужно решать в рамках диалога.
"У нас могут быть определённые проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнёрства", — сказал представитель Кремля.
Он также сообщил, что прозападные аналитики рассуждают о якобы желании Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но таких официальных сигналов российская сторона не видит. Кроме того, Песков в беседе с журналистами указал, что Москва будет анализировать, почему Ереван принимает решения о военных учениях с США, а не с ОДКБ. При этом он заметил, что такой анализ будет проводиться в диалоге с властями Армении.
Ранее сообщалось, что Армения проведёт с США военные учения с 11 по 20 сентября, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N Минобороны. В них будут участвовать 85 американских военнослужащих и 175 армянских. Кремль насторожили сообщения о приезде солдат из США в республику. Лайф провёл расследование и выяснил, что это значит для Еревана, который решил пойти проторённой тропинкой Украины. Подробнее — в нашем материале. В Госдуме же назвали Армении способ избежать эскалации на фоне учений с США и помощи ВСУ. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совместные учения США и Армении выглядят довольно странно, учитывая, что Ереван не участвует в военных манёврах в рамках ОДКБ.
ТАСС / Валерий Шарифулин