Песков: Россия и Армения были и остаются близкими союзниками и партнёрами

Россия не опасается потерять союзника в лице Армении, Москва и Ереван остаются близкими партнёрами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что имеющиеся между странами проблемы нужно решать в рамках диалога.

"У нас могут быть определённые проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнёрства", — сказал представитель Кремля.

Он также сообщил, что прозападные аналитики рассуждают о якобы желании Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но таких официальных сигналов российская сторона не видит. Кроме того, Песков в беседе с журналистами указал, что Москва будет анализировать, почему Ереван принимает решения о военных учениях с США, а не с ОДКБ. При этом он заметил, что такой анализ будет проводиться в диалоге с властями Армении.