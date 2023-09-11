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11 сентября, 12:03

Пострадавший при нападении подростка на школу в Ростовской области находится в реанимации

Пострадавший при нападении на школу в Ростовской области находится в реанимации

Один из пострадавших во время нападения 15-летнего подростка на школу в хуторе Красный Десант Ростовской области находится в реанимации, ему уже провели операцию. Об этом рассказал глава Минздрава региона Юрий Кобзев.

Он уточнил, что пострадавший получил проникающее ранение, его доставили в больницу в Таганроге. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

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"Проведено необходимое обследование, больной прооперирован, в настоящий момент находится в реанимации. У него медикаментозный сон, состояние средней тяжести", — добавил Кобзев.

Напомним, утром 11 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на школу в хуторе Красный Десант напал подросток в маске и с ножом. Им оказался ученик девятого класса с диагностированным психическим заболеванием. После инцидента у мальчика изо рта пошла пена и начались судороги. Гришу отвезли в отдел полиции, где пытаются привести в себя и допросить, но пока школьник находится в неадекватном состоянии. Предварительно, подросток решил атаковать учителей из-за плохих оценок. Среди пострадавших учительница английского языка, вахтёрша и дедушка одной из учениц. Лайф также писал, что учитель математики спас десятки детей при нападении подростка на школу.

Вахтёрша из школы в хуторе Красный Десант: Мы — женщины стойкие, никого мы не испугались

Вахтёрша из школы в хуторе Красный Десант: Мы — женщины стойкие, никого мы не испугались

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Иван Косицын
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