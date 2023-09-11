Армения начала учения Eagle Partner 2023 совместно с миротворцами США

В Армении стартовали совместные учения с миротворцами США. Военные манёвры Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября, сообщает агентство Франс Пресс.

В Минобороны республики уточнили, что учения направлены на "повышение уровня оперативной совместимости" с силами США в международных миротворческих миссиях. Командование Армии США в Европе и Африке сообщило, что около 85 американских солдат пройдут обучение вместе со 175 армянскими военнослужащими.