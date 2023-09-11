Армения начала учения Eagle Partner 2023 совместно с миротворцами США
Армения начала совместные военные учения с США
В Армении стартовали совместные учения с миротворцами США. Военные манёвры Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября, сообщает агентство Франс Пресс.
В Минобороны республики уточнили, что учения направлены на "повышение уровня оперативной совместимости" с силами США в международных миротворческих миссиях. Командование Армии США в Европе и Африке сообщило, что около 85 американских солдат пройдут обучение вместе со 175 армянскими военнослужащими.
Ранее сообщалось, что Армения проведёт с США военные учения, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N Минобороны. Кремль насторожили сообщения о приезде солдат из США в республику. Лайф провёл расследование и выяснил, что это значит для Еревана, который решил пойти проторённой тропинкой Украины. Подробнее — в нашем материале. В Госдуме же назвали Армении способ избежать эскалации на фоне учений с США и помощи ВСУ. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совместные учения США и Армении выглядят довольно странно, учитывая, что Ереван не участвует в военных манёврах в рамках ОДКБ.
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