Путин выслушал доклад Кожемяко о ситуации в Приморье после тайфунов
Пресс-служба Кремля: Путин встретился с губернатором Приморского края Кожемяко
Президент России Владимир Путин во Владивостоке встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и обсудил с ним вопросы развития региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Как дела у вас?" — начал встречу Путин.
Свой доклад Кожемяко начал о ситуации в регионе в связи обрушившимися на него тайфунами. Губернатор поблагодарил за помощь сотрудников МЧС и военных
"В первую очередь, конечно, спасли жителей. 96 населённых пунктов было отрезано, не было автомобильного сообщения, не было электроснабжения, водоснабжения в этих населённых пунктах, поэтому приходилось, конечно, всё это время решать вопросы по восстановлению. Сейчас сообщение со всеми [населёнными пунктами] есть, везде есть электроснабжение", — сказал Кожемяко.
Ранее глава государства поручил принять меры на Дальнем Востоке, где есть риски подтопления. Путин также напомнил о недавнем прорыве дамбы в Уссурийске. В результате происшествия там пострадало свыше 44 тысяч человек, а общий ущерб оценивается в семь миллиардов рублей.
Напомним, мощные ливни накрыли Приморье в начале августа. 25-го числа местные власти объявили о введении режима ЧС федерального уровня. 30 августа ливень разрушил несколько мостов в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села. В последний день лета военные на корабле вывозили людей из затопленного района Приморья. Пострадавшим от паводков пообещали предоставить новое жильё до конца года.