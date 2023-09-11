Путин выслушал доклад Кожемяко о ситуации в Приморье после тайфунов

Президент России Владимир Путин во Владивостоке встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и обсудил с ним вопросы развития региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Как дела у вас?" — начал встречу Путин.

Свой доклад Кожемяко начал о ситуации в регионе в связи обрушившимися на него тайфунами. Губернатор поблагодарил за помощь сотрудников МЧС и военных

"В первую очередь, конечно, спасли жителей. 96 населённых пунктов было отрезано, не было автомобильного сообщения, не было электроснабжения, водоснабжения в этих населённых пунктах, поэтому приходилось, конечно, всё это время решать вопросы по восстановлению. Сейчас сообщение со всеми [населёнными пунктами] есть, везде есть электроснабжение", — сказал Кожемяко.