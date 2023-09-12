"Не могли выпустить механизацию": Авиаэксперт объяснил экстренную посадку самолёта в поле
Авиаэксперт назвал отказ гидравлики причиной ЧП с самолётом под Новосибирском
Обстановка на месте ЧП после экстренной посадки самолёта. Обложка © t.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Экстренная посадка самолёта Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейса Сочи – Омск на пшеничном поле в Новосибирской области может быть связана с отказом гидравлики. Об этом заявил экс-командир воздушного судна и специалист по безопасности полётов Александр Романов.
Обстановка на месте ЧП после экстренной посадки самолёта. Видео © t.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
"Да, возможно, отказ гидравлики. Из-за этого они не могли выпустить механизацию. Возможно, не хватило бы взлётно-посадочной полосы в Омске, поэтому они решили лететь в Новосибирск, но не учли тот момент, что расход топлива очень сильно увеличивается", — приводит его слова RT.
Эксперт рассказал, что у самолёта есть три связанные между собой гидравлические системы. При неполадках с одной работают другие, однако отказ всех трёх систем практически невозможен. Поэтому у Airbus A320 точно работала какая-то гидравлика, иначе бы пилоты просто не смогли посадить самолёт.
А руководитель проекта "Авиатор.ру" Сергей Мартиросян назвал действия членов экипажа в такой ситуации самыми правильными. Вместе с тем он призвал не строить догадок, а дождаться информации от комиссии по расследованию воздушного инцидента.
Как уже рассказывал Лайф, сегодня рано утром у села Убинское Новосибирской области экстренную посадку совершил Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший из Сочи в Омск. Лайнер в воздухе подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и пошёл на посадку в Новосибирске, однако долететь до аэропорта не смог. В момент ЧП на борту было более 160 пассажиров. Им всем выплатят по 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования. Между тем экипаж представят к наградам.