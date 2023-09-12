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12 сентября, 11:03

"Не могли выпустить механизацию": Авиаэксперт объяснил экстренную посадку самолёта в поле

Авиаэксперт назвал отказ гидравлики причиной ЧП с самолётом под Новосибирском

<p>Обстановка на месте ЧП после экстренной посадки самолёта. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/zstproc/1831" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Западно-Сибирская транспортная прокуратура</a></p>

Обстановка на месте ЧП после экстренной посадки самолёта. Обложка © t.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Экстренная посадка самолёта Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейса Сочи – Омск на пшеничном поле в Новосибирской области может быть связана с отказом гидравлики. Об этом заявил экс-командир воздушного судна и специалист по безопасности полётов Александр Романов.

Обстановка на месте ЧП после экстренной посадки самолёта. Видео © t.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

"Да, возможно, отказ гидравлики. Из-за этого они не могли выпустить механизацию. Возможно, не хватило бы взлётно-посадочной полосы в Омске, поэтому они решили лететь в Новосибирск, но не учли тот момент, что расход топлива очень сильно увеличивается", — приводит его слова RT.

Эксперт рассказал, что у самолёта есть три связанные между собой гидравлические системы. При неполадках с одной работают другие, однако отказ всех трёх систем практически невозможен. Поэтому у Airbus A320 точно работала какая-то гидравлика, иначе бы пилоты просто не смогли посадить самолёт.

А руководитель проекта "Авиатор.ру" Сергей Мартиросян назвал действия членов экипажа в такой ситуации самыми правильными. Вместе с тем он призвал не строить догадок, а дождаться информации от комиссии по расследованию воздушного инцидента.

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"Мы падаем!": Пассажир А320 простился с любимой жутким СМС после подачи сигнала тревоги самолётом

Как уже рассказывал Лайф, сегодня рано утром у села Убинское Новосибирской области экстренную посадку совершил Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший из Сочи в Омск. Лайнер в воздухе подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и пошёл на посадку в Новосибирске, однако долететь до аэропорта не смог. В момент ЧП на борту было более 160 пассажиров. Им всем выплатят по 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования. Между тем экипаж представят к наградам.

Николь Вербер
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