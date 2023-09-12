"Не могли выпустить механизацию": Авиаэксперт объяснил экстренную посадку самолёта в поле

Экстренная посадка самолёта Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейса Сочи – Омск на пшеничном поле в Новосибирской области может быть связана с отказом гидравлики. Об этом заявил экс-командир воздушного судна и специалист по безопасности полётов Александр Романов.

Обстановка на месте ЧП после экстренной посадки самолёта. Видео © t.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

"Да, возможно, отказ гидравлики. Из-за этого они не могли выпустить механизацию. Возможно, не хватило бы взлётно-посадочной полосы в Омске, поэтому они решили лететь в Новосибирск, но не учли тот момент, что расход топлива очень сильно увеличивается", — приводит его слова RT.

Эксперт рассказал, что у самолёта есть три связанные между собой гидравлические системы. При неполадках с одной работают другие, однако отказ всех трёх систем практически невозможен. Поэтому у Airbus A320 точно работала какая-то гидравлика, иначе бы пилоты просто не смогли посадить самолёт.