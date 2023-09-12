"Будут показывать в новостях": Жена пилота севшего в поле A320 рассказала о его звонке после посадки
Пилот севшего под Новосибирском A320 после посадки первым делом позвонил жене
Эдуард Семёнов — второй пилот экстренно севшего под Новосибирском Airbus A320 "Уральских авиалиний" — не имеет родственников-авиаторов и решил прийти в профессию после просмотра советского фильма "Экипаж". Об этом SHOT рассказала супруга Анна — супруга Эдуарда.
Анна Семёнова — о муже Эдуарде. Видео © SHOT
По словам женщины, о произошедшем она узнала напрямую от мужа: тот позвонил ей, попросил не переживать и уведомил, что все живы.
"Он сказал: "Не волнуйся, будут показывать в новостях, всё хорошо, все живы-здоровы, никто не пострадал. Мы сели в поле, правда не в кукурузном, а в пшеничном", — поделилась она.
По словам Анны, Эдуард учился в Актюбинском высшем лётном училище, куда не мог попасть несколько лет из-за большого конкурса. Далее последовала карьера пилота, но в 1990-х годах мужчину сократили и он подался в бизнес. Однако спустя время Эдуард понял, что не может жить без неба. Он долго переучивался и спустя 15 лет снова сел за штурвал.
У Эдуарда и Анны есть трое детей — сыновья 15-ти, 13-ти и 8-ми лет, старший из которых думает пойти по стопам отца. Близкие редко видят главу семейства из-за его графика работы, но очень им гордятся.
А командир севшего в поле A320 — Сергей Белов, являющийся потомственным пилотом. В своей автобиографии он признавался, что не может представить себя в другой профессии.
Напомним, сегодня утром Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи — Омск, экстренно сел в районе села Убинское Новосибирской области. Находясь в воздухе, пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы, после чего приняли решение садиться в Новосибирске, но не долетели, приземлившись в поле. На борту находились 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка, и 6 членов экипажа, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку, также Следственный комитет завёл уголовное дело. Экипаж планируют представить к наградам.