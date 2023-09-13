Главное, что было сказано председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, то, что Пхеньян поддерживает спецоперацию на Украине. Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Нам важны в этом противостоянии с Западом любые союзники, а КНДР, между прочим, из тех стран, которых боятся даже Соединённые Штаты", — отметил он.

Парламентарий напомнил, как в 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп направил к Корейскому полуострову сразу три американских авианосца, которые "развернулись обратно, как побитые псы, стоило Ким Чен Ыну запустить предупредительную ракету в сторону Японского моря".

Причём на сегодняшний день, указал Журавлёв, помимо серьёзных ракетных войск, столь небольшое государство обладает одним из мощнейших в мире подводных флотов, включающим и атомные лодки.