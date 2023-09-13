В Госдуме рассказали, почему КНДР — важный союзник России
Депутат Журавлёв заявил, что России есть чему поучиться у КНДР
Главное, что было сказано председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, то, что Пхеньян поддерживает спецоперацию на Украине. Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
"Нам важны в этом противостоянии с Западом любые союзники, а КНДР, между прочим, из тех стран, которых боятся даже Соединённые Штаты", — отметил он.
Парламентарий напомнил, как в 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп направил к Корейскому полуострову сразу три американских авианосца, которые "развернулись обратно, как побитые псы, стоило Ким Чен Ыну запустить предупредительную ракету в сторону Японского моря".
Причём на сегодняшний день, указал Журавлёв, помимо серьёзных ракетных войск, столь небольшое государство обладает одним из мощнейших в мире подводных флотов, включающим и атомные лодки.
"И в целом нам есть чем обмениваться и даже чему поучиться у крошечного государства, которое умудряется развивать свои вооружённые силы, долгие годы находясь под сильнейшими западными санкциями. И разговаривать с США на равных, просто обладая ядерной бомбой и решимостью в случае необходимости её применить", — заключил депутат.
Напомним, сегодня Ким Чен Ын посетил космодром Восточный в Амурской области. Северокорейский лидер вместе с Владимиром Путиным осмотрел ключевые объекты, после чего они провели переговоры, затронув вопросы экономического, гуманитарного взаимодействия, а также ситуации в регионе. В частности, Ким Чен Ын заявил, что наша страна начала "священную" войну за свой суверенитет и это поддерживают в Пхеньяне. Он также выразил надежду на то, что наши страны будут вместе противостоять империализму.
LIFE / Павел Баранов