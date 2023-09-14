Жертвами землетрясения в Марокко стали почти три тысячи человек

Жертвами разрушительного землетрясения в Марокко стали 2946 человек. Обновлённые данные о числе погибших со ссылкой на МВД африканского государства опубликовало местное издание Maghreb Arabe Press.

По данным агентства, лидерами по числу жертв природного катаклизма стали провинции Эль-Хауз и Тарудант, на которые приходится 90% от всех погибших. Не менее 5674 жителей королевства пострадали. В настоящее время им оказывается помощь.