Жертвами землетрясения в Марокко стали почти три тысячи человек
Число погибших из-за землетрясения в Марокко возросло до 2946 человек
Разрушения в Марокко после землетрясения. Обложка © ТАСС / JALAL MORCHIDI
Жертвами разрушительного землетрясения в Марокко стали 2946 человек. Обновлённые данные о числе погибших со ссылкой на МВД африканского государства опубликовало местное издание Maghreb Arabe Press.
По данным агентства, лидерами по числу жертв природного катаклизма стали провинции Эль-Хауз и Тарудант, на которые приходится 90% от всех погибших. Не менее 5674 жителей королевства пострадали. В настоящее время им оказывается помощь.
Мощное землетрясение произошло в Марокко 8 сентября. Магнитуда подземных толчков достигла значения 6,9. На опубликованных в Сети кадрах видно, что катаклизм спровоцировал масштабные разрушения в густонаселённых городах страны. Изначально количество жертв трагедии исчислялось сотнями, однако с каждым днём это значение росло.
Свои соболезнования марокканцам ранее выразил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что в РФ разделяют переживания и скорбь дружественного народа, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.