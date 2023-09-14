Минобороны Румынии расширило "красную зону" для самолётов и дронов у границ Украины

Правительство Румынии расширит зону воздушного пространства у границ Украины, в которой запрещаются полёты самолётов и беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе румынского Министерства обороны.

"Министерство транспорта и инфраструктуры совместно с Министерством национальной обороны <...> ввели дополнительные ограничения полётов в воздушном пространстве граничащего с Украиной района Добруджа, между Сулиной и Галацем, на глубине 20–30 километров внутри национального воздушного пространства и на высоте до 4000 метров", — говорится в публикации военного ведомства.

Также в министерстве сообщили, что оповещение о новых ограничениях на полёты типа NOTAM было разослано по официальным каналам связи уполномоченными гражданскими и военными авиационными органами управления. В обозначенной воздушной зоне запрещается полёт самолётов и дронов, исключение сделано только для самолётов государственных служб, в том числе спасательной и санитарной.