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14 сентября, 18:29

Минобороны Румынии расширило "красную зону" для самолётов и дронов у границ Украины

Румыния расширила зону запрета полётов в районе Добруджа у границ Украины

Правительство Румынии расширит зону воздушного пространства у границ Украины, в которой запрещаются полёты самолётов и беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе румынского Министерства обороны.

"Министерство транспорта и инфраструктуры совместно с Министерством национальной обороны <...> ввели дополнительные ограничения полётов в воздушном пространстве граничащего с Украиной района Добруджа, между Сулиной и Галацем, на глубине 20–30 километров внутри национального воздушного пространства и на высоте до 4000 метров", — говорится в публикации военного ведомства.

Также в министерстве сообщили, что оповещение о новых ограничениях на полёты типа NOTAM было разослано по официальным каналам связи уполномоченными гражданскими и военными авиационными органами управления. В обозначенной воздушной зоне запрещается полёт самолётов и дронов, исключение сделано только для самолётов государственных служб, в том числе спасательной и санитарной.

Румыния вводила ограничения на полёты ближе чем в восьми километрах от украинской границы в мае 2022 года. Тогда запрет касался полётов на высоте до 1000 метров.

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Напомним, ранее в Минобороны Румынии заявили о найденных на границе с Украиной обломках беспилотника, который якобы принадлежит России. Страна сразу же передала информацию об этом союзникам по НАТО. При этом в Североатлантическом альянсе заявили об отсутствии причастности к инциденту России. МИД Румынии также выразил протест российскому дипломату. В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Румынии нет подтверждений тому, что дрон является российским.

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Юрий Лысенко
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