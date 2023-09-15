Власти Финляндии планируют запретить въезд в страну российских автомобилей
YLE: Финляндия хочет запретить въезд в страну российских автомобилей
Власти Финляндии планируют запретить въезд на территорию страны российских машин. Как сообщает YLE со ссылкой на источники, 15 сентября, вероятно, об этом объявит глава МИД Элина Валтонен.
"Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей... Финляндия хочет следовать общей, более жёсткой линии ЕС", — говорится в публикации.
Напомним, Еврокомиссия запретила россиянам въезжать на территорию Евросоюза на личных автомобилях, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и рядом иных вещей. В немецкой таможне уже заявили, что не будут делать исключений. При этом въезд в свои страны на машинах с номерами РФ уже запретили Латвия, Эстония и Литва. Однако 12 сентября в ЕК пошли на попятную, смягчив ограничения.
ТАСС / Пётр Ковалёв