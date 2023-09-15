Путин: США позволяют себе делать то, что сами считают преступлением
Соединённые Штаты считают себя исключительной страной, ведь делают даже то, что считают преступлением. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
"Даже то, что она [Америка] считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что ведь США применяют кассетные боеприпасы. В данном случае просто руками украинцев", — сказал глава государства.
Напомним, ранее Минобороны Украины похвасталось "положительными сигналами" от США о ракетах дальнего радиуса ATACMS ещё в июне. Но Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Киеву этих ракет. Однако 10 сентября стало известно, что всё же в Белом доме допускают передачу ATACMS Украине, но пока не готовы объявить об этом.
Как уже писал Лайф, сегодня Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи. В ходе встречи белорусский лидер поздравил президента РФ с выборами в регионах, назвав их "большим успехом", а Путин рассказал Лукашенко об итогах контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном.