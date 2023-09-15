Путин: США позволяют себе делать то, что сами считают преступлением

Соединённые Штаты считают себя исключительной страной, ведь делают даже то, что считают преступлением. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

"Даже то, что она [Америка] считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что ведь США применяют кассетные боеприпасы. В данном случае просто руками украинцев", — сказал глава государства.