В Ереване демонстранты заблокировали здание российского посольства

В Ереване протестующие заблокировали здание Посольства России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе дипломатического ведомства.

"Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания Посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью", — отметили там, добавив, что нормальная работа службы в таких условиях невозможна.