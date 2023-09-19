В Ереване демонстранты заблокировали здание российского посольства
В Ереване протестующие заблокировали здание Посольства России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе дипломатического ведомства.
"Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания Посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью", — отметили там, добавив, что нормальная работа службы в таких условиях невозможна.
В МИД Армении направлена нота для принятия мер к восстановлению нормального функционирования посольства. Поддерживается контакт с армянскими правоохранительными органами.
Напомним, волнения происходят в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Регион в XX веке уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к азербайджанской стороне с призывом начать переговоры.
ТАСС / Александр Патрин