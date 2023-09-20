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20 сентября, 09:13

Двух спасателей достали и ещё двоих пытаются извлечь из-под упавшей стены дома в Балашихе

SHOT: Двух спасателей достали из-под завалов упавшей стены в Балашихе

Два спасателя госпитализированы и ещё двое остаются под завалами упавшей стены разрушенного дома в подмосковной Балашихе, их пытаются достать. Об этом пишет SHOT.

Два спасателя госпитализированы и двое остаются под завалом упавшей стены в Балашихе. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, у одного из них диагностировали переломы рук и ног.

Спасатели достали испуганного кота из-под завалов разрушенного дома в Балашихе

Спасатели достали испуганного кота из-под завалов разрушенного дома в Балашихе

Напомним, сегодня в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. По последним данным, погибли три человека. Из-под завалов достали четверых: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и её малыш остаются в железобетонной ловушке. На спасателей, пытавшихся вызволить их, обрушилась стена.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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