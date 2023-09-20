"Только для своих": Жена звезды российских сериалов Янина держит в тайне детали его похорон
Жена актёра Янина сообщила, что на его похороны пустят только близких друзей
Актёр Алексей Янин. Обложка © kino-teatr.ru
Похороны актёра Алексея Янина пройдут в закрытом формате, на них пригласят только друзей из ближайшего круга. Подготовкой к церемонии прощания занимается супруга звезды российских сериалов "Судья", "Фурцева", "Клуб", "Все мужики сво..." Дарья.
"Похороны будут непубличные, для узкого круга людей, для своих друзей", — рассказала Дарья Янина в беседе с телеканалом "360".
Супруга артиста добавила, что уже занимается организацией церемонии прощания в похоронном агентстве. Ни даты, ни места прощания с мужем она разглашать не стала.
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Состояние здоровья Янина ухудшилось 1 сентября. После судорожного припадка и приступа эпилепсии он был экстренно госпитализирован. А спустя сутки звезду по ошибке "похоронили". Тогда супруга Янина Дарья стала жертвой мошенников, которые солгали ей о смерти мужа, представившись сотрудниками НИИ скорой помощи Склифосовского. Впрочем, обман быстро раскрылся. На протяжении почти трёх недель после "воскрешения" артист находился в коме, однако врачи так и не смогли стабилизировать состояние пациента. Актёр умер 19 сентября после 19-дневной комы.