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20 сентября, 11:03

"Только для своих": Жена звезды российских сериалов Янина держит в тайне детали его похорон

Жена актёра Янина сообщила, что на его похороны пустят только близких друзей

<p>Актёр Алексей Янин. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/5071/foto/617017/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актёр Алексей Янин. Обложка © kino-teatr.ru

Похороны актёра Алексея Янина пройдут в закрытом формате, на них пригласят только друзей из ближайшего круга. Подготовкой к церемонии прощания занимается супруга звезды российских сериалов "Судья", "Фурцева", "Клуб", "Все мужики сво..." Дарья.

"Похороны будут непубличные, для узкого круга людей, для своих друзей",  рассказала Дарья Янина в беседе с телеканалом "360".

Супруга артиста добавила, что уже занимается организацией церемонии прощания в похоронном агентстве. Ни даты, ни места прощания с мужем она разглашать не стала.

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Состояние здоровья Янина ухудшилось 1 сентября. После судорожного припадка и приступа эпилепсии он был экстренно госпитализирован. А спустя сутки звезду по ошибке "похоронили". Тогда супруга Янина Дарья стала жертвой мошенников, которые солгали ей о смерти мужа, представившись сотрудниками НИИ скорой помощи Склифосовского. Впрочем, обман быстро раскрылся. На протяжении почти трёх недель после "воскрешения" артист находился в коме, однако врачи так и не смогли стабилизировать состояние пациента. Актёр умер 19 сентября после 19-дневной комы.

Юрий Лысенко
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