"Только для своих": Жена звезды российских сериалов Янина держит в тайне детали его похорон

Похороны актёра Алексея Янина пройдут в закрытом формате, на них пригласят только друзей из ближайшего круга. Подготовкой к церемонии прощания занимается супруга звезды российских сериалов "Судья", "Фурцева", "Клуб", "Все мужики сво..." Дарья.

"Похороны будут непубличные, для узкого круга людей, для своих друзей", — рассказала Дарья Янина в беседе с телеканалом "360".