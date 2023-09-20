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20 сентября, 12:36

Толпы армянских беженцев прибывают в аэропорт Степанакерта

Военкор Котенок опубликовал фото армянских беженцев в аэропорту Степанакерта

<p>Армянские беженцы в аэропорту Степанакерта. Обложка © <a href="https://t.me/voenkorKotenok/50676" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Военкор Котенок"</p>

Армянские беженцы в аэропорту Степанакерта. Обложка © Telegram / "Военкор Котенок"

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал фото из аэропорта Степанакерта. На нём толпы армянских беженцев, ожидающих, по всей видимости, эвакуации. Большинство из них — женщины и дети. Рядом видны машины скорой помощи.

К слову, информации о работе воздушной гавани и эвакуационных рейсах, учитывая сложную обстановку, не поступало.

Минобороны: Карабах и Баку договорились прекратить огонь при помощи миротворцев

Минобороны: Карабах и Баку договорились прекратить огонь при помощи миротворцев

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении на территории спорного региона военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признавал азербайджанский суверенитет над регионом. Однако обострение было разрешено уже сегодня: стороны договорились о прекращении огня. Тем временем в Ереване снова намечаются протесты, их участники выкрикивают антиправительственные лозунги. По словам президента РФ Владимира Путина, российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта.

Матвей Константинов
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