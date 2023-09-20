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20 сентября, 17:04

Алиев отчитался в обращении к нации о достижении за день всех целей операции в Карабахе

Алиев заявил, что все цели операции Азербайджана в Карабахе достигнуты за сутки

<p>Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Азербайджан за сутки завершил все задачи в рамках "локальных антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Об этом в обращении к народу заявил президент республики Ильхам Алиев.

"Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи. Террористы были ликвидированы, и армянская сторона в очередной раз поняла, что на её провокации будет дан достойный ответ", сообщил глава государства.

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Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении в регионе военной техники и солдат. Сегодня, 20 сентября, боевые действия прекратились после достижения договорённостей между сторонами. По словам президента России Владимира Путина, российские миротворцы работают с ними. Тем временем в Баку заявляют о наличии плана интеграции армянского населения Карабаха. Позже помощник президента Азербайджана сообщил о том, что мирное соглашение между Баку и Ереваном готово на 70%.

Юрий Лысенко
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