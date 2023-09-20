Алиев отчитался в обращении к нации о достижении за день всех целей операции в Карабахе

Азербайджан за сутки завершил все задачи в рамках "локальных антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Об этом в обращении к народу заявил президент республики Ильхам Алиев.

"Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи. Террористы были ликвидированы, и армянская сторона в очередной раз поняла, что на её провокации будет дан достойный ответ", — сообщил глава государства.