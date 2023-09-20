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20 сентября, 17:12

Путин и Пашинян обсудили по телефону события в Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе и двусторонние отношения между государствами. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабинета министров.

"Премьер-министр Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения – Россия", сказано в публикации правительства.

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Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Также сегодня Владимир Путин впервые прокомментировал новое обострение в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что Москва надеется на деэскалацию и перевод ситуации в мирное русло.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Юрий Лысенко
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