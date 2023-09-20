В Ереване на стихийном митинге у здания правительства задержали 9 человек

В Ереване вечером 20 сентября на стихийном митинге у здания Правительства Армении задержано по меньшей мере девять человек. Об этом сообщило РИА "Новости" с места событий.

Сначала правоохранители затянули протестующих внутрь оцепления, а где-то через час, около 23:00 (22:00 мск), погрузили в автозак. При этом некоторые задержанные были в наручниках, а одного мужчину спецназовцы несли на руках.