В Ереване на стихийном митинге у здания правительства задержали 9 человек
В Ереване вечером 20 сентября на стихийном митинге у здания Правительства Армении задержано по меньшей мере девять человек. Об этом сообщило РИА "Новости" с места событий.
Сначала правоохранители затянули протестующих внутрь оцепления, а где-то через час, около 23:00 (22:00 мск), погрузили в автозак. При этом некоторые задержанные были в наручниках, а одного мужчину спецназовцы несли на руках.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Армению в размещении в регионе военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Однако уже сегодня, 20 сентября, боевые действия прекратились после достижения договорённостей между сторонами. По словам президента России Владимира Путина, российские миротворцы работают с ними. Тем временем в Баку заявляют о наличии плана интеграции армянского населения Карабаха.
ТАСС / Александр Патрин