Вашингтон не может определиться с передачей ракет ATACMS ВСУ
Белый дом: Решение о передаче Украине ракет ATACMS пока не принято
В Вашингтоне продолжается обсуждение возможной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, решение по этому вопросу пока не принято. Возможность передачи Киеву данного вида оружия сохраняется.
Напомним, Минобороны Украины похвасталось "положительными сигналами" от США о ракетах дальнего радиуса ATACMS ещё в июне. Однако Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Украине этих ракет. Позже американские СМИ писали, что "администрация президента США Джо Байдена твёрдо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты". Через некоторое время стало известно, что в Белом доме всё же допускают передачу ATACMS Незалежной, но пока не готовы объявить об этом. Причём там рассматривают отправку ограниченного количества таких ракет.