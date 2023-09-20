Вашингтон не может определиться с передачей ракет ATACMS ВСУ

В Вашингтоне продолжается обсуждение возможной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, решение по этому вопросу пока не принято. Возможность передачи Киеву данного вида оружия сохраняется.