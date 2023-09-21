Армения перенесла концерт Snoop Dogg, на который потратили миллионы долларов

Концерт американской звезды хип-хопа Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) в Ереване, запланированный на 23 сентября, на фоне событий в Нагорном Карабахе перенесли по решению армянских властей, сообщает организатор мероприятия Doping Space.

"Новую дату выступления рэпера организаторы пообещали сообщить в ближайшее время", — говорится в сообщении.

На концерт Снуп Дога, как стало известно ранее, из бюджета Армении выделили более шести миллионов долларов.