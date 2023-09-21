Армения перенесла концерт Snoop Dogg, на который потратили миллионы долларов
Власти Армении из-за событий в Карабахе перенесли концерт Snoop Dogg в Ереване
Snoop Dogg, Обложка © Getty Images / Tim Mosenfelder
Концерт американской звезды хип-хопа Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) в Ереване, запланированный на 23 сентября, на фоне событий в Нагорном Карабахе перенесли по решению армянских властей, сообщает организатор мероприятия Doping Space.
"Новую дату выступления рэпера организаторы пообещали сообщить в ближайшее время", — говорится в сообщении.
На концерт Снуп Дога, как стало известно ранее, из бюджета Армении выделили более шести миллионов долларов.
Лайф напоминает, что 19 сентября Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. И это несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уже ранее признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента России Владимира Путина.