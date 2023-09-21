Политолог: В конфликте Киева и Варшавы проявляется ненависть бандеровского национализма к полякам

В Европе, да и в целом в мировом сообществе всё чаще раздаются реалистичные голоса, на Западе понимают, что безоглядная, безответственная поддержка Украины фактически может привести мир к серьёзному большому конфликту. У политиков, которые борются за голоса европейских и американских избирателей, возникает всё больше и больше вопросов с учётом отсутствия благодарности Киева за уже оказанную помощь. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Александр Асафов, комментируя призыв главы французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо остановить Владимира Зеленского после "бредового" обвинения в адрес Польши.

"Мы видим, как на фоне избирательной кампании (президента США Джо) Байдена поддержка снижена критично, если сравнивать разные пакеты помощи американской, то там речь идёт о десятках раз. И, безусловно, американцы тоже понимают, как эта ситуация влияет на рейтинг действующего президента, который хочет стать будущим, и в целом на электорат, об этом чётко говорят заявления некоторых конгрессменов", — сказал Асафов.

Ситуацию с Польшей эксперт назвал тяжёлой. По его словам, несмотря на попытки замаскировать исторические противоречия, при любом сложном моменте они тут же выскакивают обратно. Тут же вылезает и та самая ненависть, которую на самом деле испытывают представители галицийского бандеровского национализма к полякам, подчеркнул собеседник Лайфа. По его словам, эта ненависть не отличается от отношения к русским и евреям.

"И сейчас, когда (президент Польши Анджей) Дуда и его партия стоят на пороге выборов, когда сложно говорить электорату какие-то успокаивающие слова и приходится говорить о некоторых вещах — о том, как они обстоят на самом деле, этот конфликт действительно неприятен для Польши, для польской власти и для Киева, да и в целом для Европы, поскольку может привести к непредсказуемым последствиям. О чём, собственно, говорит и господин Филиппо", — заключил политолог.

Напомним, ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не спровоцировали катастрофу. По словам политика, обвинение в адрес Варшавы "бредовое" и говорит о неблагодарности Зеленского, ведь Польша больше всех содействовала Киеву и приняла огромное количество украинских беженцев.