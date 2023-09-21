Раскрыто решение Байдена по поставкам Киеву ракет ATACMS
Салливан: Байден решил повременить с поставкой ATACMS Украине
Америка не будет пока посылать Украине дальнобойные тактические ракеты ATACMS. Такое решение принял президент США Джо Байден. Вместе с тем он пообещал рассмотреть возможность таких поставок в будущем. Обо всём этом рассказал на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Он пришёл к заключению о том, что не станет поставлять ATACMS. Однако он также не снимает это с рассмотрения в будущем", — пояснил Салливан.
Также Байден сегодня планирует объявить о новом пакете военной помощи, который включает средства ПВО и боеприпасы.
Напомним, Киев ещё в начале лета хвастался "положительными сигналами" от США по поводу поставок ATACMS, но Пентагон говорил, что конкретного решения ещё нет. А позже американские СМИ писали, что "администрация президента США Джо Байдена твёрдо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты". Спустя время Белый дом всё-таки стал допускать мысль о передаче ATACMS Незалежной, но не был готов объявить об этом. Рассматривалась отправка ракет в ограниченном количестве.
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