Раскрыто решение Байдена по поставкам Киеву ракет ATACMS

Америка не будет пока посылать Украине дальнобойные тактические ракеты ATACMS. Такое решение принял президент США Джо Байден. Вместе с тем он пообещал рассмотреть возможность таких поставок в будущем. Обо всём этом рассказал на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он пришёл к заключению о том, что не станет поставлять ATACMS. Однако он также не снимает это с рассмотрения в будущем", — пояснил Салливан.