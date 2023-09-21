Регион

Уведомления отключены

21 сентября, 18:43

Раскрыто решение Байдена по поставкам Киеву ракет ATACMS

Салливан: Байден решил повременить с поставкой ATACMS Украине

Америка не будет пока посылать Украине дальнобойные тактические ракеты ATACMS. Такое решение принял президент США Джо Байден. Вместе с тем он пообещал рассмотреть возможность таких поставок в будущем. Обо всём этом рассказал на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он пришёл к заключению о том, что не станет поставлять ATACMS. Однако он также не снимает это с рассмотрения в будущем", — пояснил Салливан.

Также Байден сегодня планирует объявить о новом пакете военной помощи, который включает средства ПВО и боеприпасы.

В Конгрессе признали, что США оказались в заложниках у Украины по вине Байдена

В Конгрессе признали, что США оказались в заложниках у Украины по вине Байдена

Напомним, Киев ещё в начале лета хвастался "положительными сигналами" от США по поводу поставок ATACMS, но Пентагон говорил, что конкретного решения ещё нет. А позже американские СМИ писали, что "администрация президента США Джо Байдена твёрдо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты". Спустя время Белый дом всё-таки стал допускать мысль о передаче ATACMS Незалежной, но не был готов объявить об этом. Рассматривалась отправка ракет в ограниченном количестве.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Джозеф Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров