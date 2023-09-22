В Кремле рассказали, что "находятся начеку" из-за одной достаточно агрессивной страны
Песков: Россия и Белоруссия начеку из-за угроз, которые могут исходить от Польши
Россия и Белоруссия учитывают угрозы, которые могут исходить от Польши, и находятся начеку. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что соседство с Польшей "не самое комфортное для наших белорусских товарищей".
"Эта страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельности, вмешательства во внутренние дела. Но наши белорусские друзья и союзники, как и мы, начеку на фоне тех потенциальных угроз, которые могут исходить от Польши", — пояснил представитель Кремля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже заявил о важности совместных действий Москвы и Минска, чтобы снизить вероятность нарастания вызовов и угроз. По словам политика, ситуация на Украине может показаться "ещё цветочками", если Западу, а на ближнем рубеже Польше, не дать отпор. Впрочем, недавно отношения Варшавы и Киева ухудшились после решения Незалежной судиться с соседями из-за эмбарго на поставки зерна. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим за собой всех вокруг и отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН. Позже Варшава сообщила о намерениях также завершить программу поддержки украинских беженцев с 2024 года и объявила о прекращении поставок оружия Киеву.