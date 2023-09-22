В Кремле рассказали, что "находятся начеку" из-за одной достаточно агрессивной страны

Россия и Белоруссия учитывают угрозы, которые могут исходить от Польши, и находятся начеку. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что соседство с Польшей "не самое комфортное для наших белорусских товарищей".